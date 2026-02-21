l'annuncio

Media: "Dazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con gli Usa"

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con l'agenzia francese

21 Feb 2026 - 06:07
© Getty Images

I Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con gli Stati Uniti vedranno i dazi imposti nei loro confronti ridursi al 10% almeno in via temporanea. Lo afferma la Casa Bianca alla France Presse. L'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan hanno raggiunto intese per dazi al 15%. "È una misura temporanea poiché l'amministrazione ricorrerà ad altri poteri per applicare tariffe più appropriate o pre-negoziate", ha messo in evidenza un funzionario americano.

