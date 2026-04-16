Trasferimento della ricchezza generazionale: una sfida fondamentale per i consulenti

MILLENNIAL MENO CONSERVATORI

I meno conservatori in termini di propensione all’investimento sono i millennial (30-45 anni), il cui 75% dichiara di voler avere l’opportunità di battere il mercato. Mostrano inoltre un maggiore interesse per i private asset (55%) e il 46% ha già investito in criptovalute. I millennial sono anche predisposti ad utilizzare gli ETF attivi e il 62% vorrebbe avere i propri fondi preferiti disponibili come ETF. Nel mezzo, in termini di predisposizione al rischio, tra le fasce di età si colloca la Generazione X, il cui 63% considera la volatilità un'opportunità per costruire ricchezza. Il 55% ritiene inoltre che investire in private asset rappresenti un buon modo per gestire il rischio nei propri portafogli e il 38% sta pianificando di investire di più, o di iniziare a investire, in criptovalute.