Swisscanto non vede all’orizzonte un nuovo ciclo di inasprimento monetario

TECNOLOGIA DI NUOVO MOTORE DEI MERCATI

Quest’ultima decisione è stata adottata alla luce del fatto che a settembre la tecnologia è tornata a fare da motore dei mercati. “Nonostante l’aumento dei rendimenti e le dichiarazioni degli esperti di intelligenza artificiale, a settembre il settore tecnologico ha nuovamente sovraperformato il mercato, mentre tutti gli altri settori hanno chiuso il mese in territorio negativo” ha specificato Rüegg. Tre i principali fattori alla base di questa scelta: una robusta crescita degli utili (nel 2026 +71% per il settore tech USA), un sentiment ancora lontano da livelli di euforia, e valutazioni su livelli meno estremi (rapporto prezzo / utili di 27 rispetto a 40 di un anno fa).