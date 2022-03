Stop alle pile non ricaricabili, ecco da quando con le nuove regole Ue

Lo scopo è ridurre gli sprechi e aumentare la

sostenibilità

. L'Unione europea cambia il mercato delle batterie dei prodotti elettronici con un pacchetto di norme che dovrebbe entrare in vigore entro il 2024. La mission è rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

ELIMINARE LE PILE NON RICARICABILI

pile non ricaricabili:

Tra le proposte c'è quella di eliminare leentro il 2023, infatti, questo tipo di batterie dovranno essere facilmente riconoscibili, con un'etichetta che specifichi “non ricaricabili”. Entro il 2027, dovrebbero scomparire completamente dal mercato, lasciando spazio a quelle ricaricabili.

BATTERIE FACILMENTE SOSTITUIBILI

facilmente sostituibili

Tra le nuove regole, c'è anche quella che riguarda l'obbligo dei costruttori di rendereda chiunque le batterie dei dispositivi che producono e che dovranno rimanere sul mercato almeno per 10 anni. Dal 2027 scatteranno anche nuovi parametri minimi di qualità e durata per tutte le batterie ricaricabili. Comprese quelle di pc e smartphone e delle auto elettriche.

NUOVI PARAMETRI PER LE BATTERIE RICARICABILI

numero di ricariche.

In commercio dovranno finire solo batterie in grado di garantire un certoTra cinque anni, inoltre, dal 2027, le pile “usa e getta”, ossia quelle che una volta esaurite vanno buttate, non potranno più essere prodotte o vendute.

LA PROPOSTA UE: COSA PREVEDE

etichettatura chiara

pile ricaricabili

facilmente sostituiti

batterie di ricambio

La proposta dell'Unione europea, per riassumere, prevede un'e visibile per tutte le batterie non ricaricabili, che spariranno dal 2027, quando ci saranno solo. Le nuove batterie ricaricabili dovranno garantire una percentuale minima di materiali riciclati entro il 2030, con l'obbligo di inserimento di batterie all'interno dei vari dispositivi che possano esseredall'utente. Ledovranno essere reperibili sul mercato fino a 10 anni.

CONSUMO E SMALTIMENTO

1,9 milioni di tonnellate

costose da riciclare

cobalto

nichel

rame

In Europa il consumo di batterie arriva a, con le batterie di piombo che risultano quelle maggiormente riciclate, mentre nel caso di tipologie diverse ci si aggira intorno al 48%. Le batterie agli ioni di litio, molto diffuse negli ultimi anni, si sono rivelate molte, spingendo i produttori a sostituirle con. Le nuove regole europee hanno fissato dei livelli minimi di questi materiali da recuperare per il riciclo.