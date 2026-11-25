AVVIO DEI LAVORI

Il provvedimento segue la presentazione ufficiale del progetto e la posa simbolica della prima pietra, avvenute il 9 novembre a Novara. L'avvio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2027.Le risorse sono ripartite nel triennio 2026-2028: 3,6 milioni di euro quest'anno, 4,5 milioni nel 2027 e 900 mila euro nel 2028. Gli interventi riguardano le infrastrutture idriche e di fibra ottica, la strada di cantiere con i relativi allacciamenti e i servizi di trasporto pubblico locale. Le opere saranno realizzate dal Comune di Novara e dovranno essere completate e collaudate entro il 31 dicembre 2028.