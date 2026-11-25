Silicon Box a Novara, dalla Regione Piemonte 9 milioni per lo stabilimento
I fondi serviranno per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche del primo sito produttivo europeo della multinazionale. Si occuperà di assemblaggio avanzato e collaudo di semiconduttori
SILICON BOX OKOK
L’insediamento di Silicon Box a Novara registra una tappa fondamentale per la realizzazione del suo sito produttivo. La Regione Piemonte stanzia 9 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche necessarie. Ieri la Giunta regionale ha approvato il finanziamento e lo schema di accordo con il Comune per la realizzazione delle opere a servizio del nuovo stabilimento per l'assemblaggio avanzato e il collaudo di semiconduttori, che sorgerà nell'area di Agognate.
AVVIO DEI LAVORI
Il provvedimento segue la presentazione ufficiale del progetto e la posa simbolica della prima pietra, avvenute il 9 novembre a Novara. L'avvio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2027.Le risorse sono ripartite nel triennio 2026-2028: 3,6 milioni di euro quest'anno, 4,5 milioni nel 2027 e 900 mila euro nel 2028. Gli interventi riguardano le infrastrutture idriche e di fibra ottica, la strada di cantiere con i relativi allacciamenti e i servizi di trasporto pubblico locale. Le opere saranno realizzate dal Comune di Novara e dovranno essere completate e collaudate entro il 31 dicembre 2028.
“PASSO AVANTI FONDAMENTALE”
"Con questo stanziamento compiamo un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un investimento industriale di grande valore per il Piemonte” dichiarano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori Andrea Tronzano e Matteo Marnati. "È un segnale concreto di attenzione e collaborazione istituzionale che ci consente di compiere un passo avanti fondamentale per accompagnare il progetto verso la sua fase realizzativa. Le risorse permetteranno di avviare gli interventi indispensabili" commenta Alessandro Canelli, sindaco di Novara e commissario straordinario per la realizzazione dell'investimento .
L’INVESTIMENTO
L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Piemonte insieme al Governo per favorire l’insediamento di Silicon Box, multinazionale con sede a Singapore che ha scelto Novara per realizzare il suo primo stabilimento europeo. Il progetto “Vulcan Project” prevede un investimento di circa 3,2 miliardi di euro e la creazione di 1.600 posti di lavoro diretti.