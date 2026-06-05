Si allentano le tensioni sul petrolio mentre l’IA corre e traina Wall Street

L'IA TRAINA ANCHE I MERCATI EMERGENTI

Infine i Mercati Emergenti, che mostrano performance positive in Corea, Taiwan, Messico e India, mentre Cina e Brasile sono in calo. La Cina mostra però un forte aumento dei profitti industriali e supporto monetario, mentre Huawei e Xiaomi investono in IA e chip. Taiwan e Korea beneficiano di accordi salariali e investimenti in energia e semiconduttori, con miglioramenti nelle previsioni di crescita.