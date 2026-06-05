Si allentano le tensioni sul petrolio mentre l’IA corre e traina Wall Street
Edmond de Rothschild Asset Management sottolinea il boom di investimenti che alimenta l’emissione di debito dei Big Tech, mentre l’Europa affronta incertezze sul fronte industriale
petrolio
Gli apparenti progressi diplomatici tra USA e Iran hanno ridotto le tensioni sul mercato energetico facendo scendere il prezzo del petrolio, anche se permangono le carenze di fertilizzanti e e gas con pressioni sui prezzi alimentari. In USA la spesa delle famiglie è rallentata, ma gli investimenti trainati dall'IA corrono, mentre la crescita economica si mostra più debole. Aumentano le emissioni di debito degli hyperscaler USA, la volatilità di titoli di Stato e bond societari resta elevata, con spread di credito in calo.
IN EUROPA FIDUCIA IN CALO
In un commento su economie e mercati, a livello settoriale e regionale, Edmond de Rothschild Asset Management, aggiunge che in Europa gli Indicatori mostrano un calo della fiducia dei consumatori, specialmente in Francia, causato dal caro energia. Aziende come Soitec e Derichebourg mostrano risultati solidi, ma il settore auto è in difficoltà, con Ferrari che si lancia nell’elettrico, mentre società di software e servizi digitali, come Capgemini e Dassault Systèmes, affrontano incertezze legate all'IA.
AZIONARIO USA TRAINATO DAL TECH
Sull’azionario USA gli indici principali salgono, trainati da Tech e IA, con Micron e Microsoft in evidenza, il settore dei consumi mostra segnali di ripresa, con Best Buy e Tesla che beneficiano di dati positivi, e anche sanitari e farmaceutici contribuiscono moderatamente ai guadagni, mentre energia e finanza registrano perdite.
L'IA TRAINA ANCHE I MERCATI EMERGENTI
Infine i Mercati Emergenti, che mostrano performance positive in Corea, Taiwan, Messico e India, mentre Cina e Brasile sono in calo. La Cina mostra però un forte aumento dei profitti industriali e supporto monetario, mentre Huawei e Xiaomi investono in IA e chip. Taiwan e Korea beneficiano di accordi salariali e investimenti in energia e semiconduttori, con miglioramenti nelle previsioni di crescita.
ATTIVO IL DEBITO SUBORDINATO
Nel mercato del debito societario, Edmond de Rothschild AM rileva che la volatilità rimane elevata per le tensioni geopolitiche, con rendimenti dei Treasury USA intorno al 4,5%, spread di credito in calo, record di emissioni di bond High Yield e ibridi, attivo il debito subordinato con AXA, Generali e Santander. Il mercato dei bond subordinati e Tier 2 mostra domanda sostenuta, con tassi di interesse elevati e opportunità di rifinanziamento.