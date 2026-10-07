Salgono i tassi ed aumentano i rischi: Neuberger spiega come difendersi

IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE E QUELLO DI CORRELAZONE

Le prospettive sugli utili restano solide e l'economia statunitense continua a dimostrarsi resiliente. Fattori che sostengono i mercati ma che hanno anche contribuito al rialzo dei tassi. Ne deriva che, prima della prossima correzione di mercato, è indispensabile affrontare due rischi: quello di concentrazione e quello di correlazione. A proposito di concentrazione, la resilienza della crescita economica statunitense e le solide prospettive sugli utili hanno spinto i rendimenti negli ultimi anni dei mercati quotati ma hanno anche contribuito ad incrementare la concentrazione dei portafogli, in particolare nell’azionario statunitense dove il peso delle big cap tecnologiche ha raggiunto livelli senza precedenti.