Rob Waldner (Invesco):”Ecco perché siamo in sovrappeso su euro, yuan cinese e yen”

SOTTOPESO STERLINA E SOVRAPPESO DOLLARO AUSTRALIANO

Warsh conclude la propria analisi spiegando perché preferisce un sottopeso sulla sterlina inglese e un sovrappeso sul dollaro australiano. “La Banca d’Inghilterra ridurrà i tassi d’interesse in misura maggiore rispetto alle aspettative del mercato per i rischi politici in atto e il loro potenziale impatto sugli asset britannici. I dati macroeconomici continuano a indicare un indebolimento del mercato del lavoro e un calo dei salari nel settore privato, mentre si prevede che l’inflazione scenderà al di sotto dell’obiettivo del 2%. Al contrario la divisa australiana beneficerà di due supporti. La RBA dovrebbe decidere almeno un ulteriore aumento dei tassi nella prima metà del 2026 e, inoltre, l’accelerazione del ciclo delle materie prime dovrebbe favorire il dollaro australiano” argomenta l’Head of IFI Strategy and Macro Research di Invesco.