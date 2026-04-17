Rimanere investiti e diversificare, la ricetta giusta di fronte alla volatilità

IL PRECEDENTE DELLA GUERRA IN UCRAINA

In primo luogo, bisogna allargare lo sguardo, anche nel 2022 l’invasione russa dell’Ucraina ha provocato uno shock che ha scosso i mercati e dominato i titoli dei media, e le banche centrali guidate dalla Fed hanno reagito aggressivamente aggravando l’incertezza di investitori già nervosi. Ma dopo una sbandata Wall Street ha messo a segno un forte rimbalzo grazie al raffreddamento dell'inflazione, alla stabilizzazione dei mercati energetici e a utili più resilienti delle attese. Franz osserva che oggi le imminenti elezioni di mid-term potrebbero spingere Trump a concentrarsi su questioni che alimentino l'ottimismo economico.