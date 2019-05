Renault: "Studieremo la proposta di Fca, crea valore per alleanza"

"Dopo un attento esame dei termini della proposta amichevole di Fca, il cda di Renault ha deciso di studiare con interesse l'opportunità di una tale combinazione". Lo si legge in una nota del gruppo francese in cui si specifica che "la proposta avanzata da Fca a Renault si sostanzia in una fusione che rassicura la presenza manifatturiera di Renault e che crea ulteriore valore per l'alleanza con Nissan e Mitsubishi".