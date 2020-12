La Commissione europea ha lanciato un'app che consentirà di conoscere, per ogni Paese dell'Unione europea, la situazione sanitaria e le normative sui trasporti in era Covid-19. Si chiama Re-open Eu ed è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

L'APP DELLA COMMISSIONE

L'app non è che lo stadio più evoluto dell'omonima piattaforma web, lanciata a giugno all'interno del pacchetto Turismo e trasporti della Commissione. L'obiettivo era aiutare i cittadini a viaggiare in sicurezza, nel rispetto delle regole sanitarie vigenti in area Ue. Dal momento del lancio, il sito web è stato visitato oltre otto milioni di volte.

LE NOVITA'

La versione per smartphone informerà gli utenti su sanità e trasporti anche in Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera. Navigando sull'app si verrà aggiornati in tempo reale sulle misure di quarantena nazionale, sui requisiti dei test e sui sistemi di tracciamento anti Covid.

DISPONIBILE IN 24 LINGUE

I dati verranno forniti nelle 24 lingue ufficiali dell'Ue dopo essere stati verificati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dagli stessi Stati membri.

