Prorogato lo smart working

Ci sarà una “deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio congiunte di Camere e Senato, sul Piano nazionale di riforma e sulla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio.

SOSTEGNO ALLE ASSUNZIONI

Il governo intende “introdurre misure di sostegno alle assunzioni: sono allo studio interventi in questi giorni come la proroga di 18 settimane della Cig e interventi per aiutare e sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese per far uscire i lavoratori dalla cassa integrazione”, ha spiegato il ministro Gualtieri, in merito alle misure del Dl agosto.

RISORSE PER LA SCUOLA E NUOVO FISCO PER LE PARTITE IVA

Questi sono giorni caldi per la scuola, al centro di polemiche sulle misure necessarie per la riapertura a settembre. “Destineremo una quota di risorse alla scuola per facilitare e aiutare l'avvio dell'anno scolastico in condizione di sicurezza”, ha precisato Gualtieri, anticipando anche che saranno necessari anche “interventi a favore delle partite Iva, in particolare stiamo ragionando si una riscrittura sostanziale del calendario dei versamenti fiscali che superi il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso il sistema basato sulla certezza di tempi degli adempimenti e sulla diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, calcolati in base a quanto effettivamente incassato”.

LA RIFORMA FISCALE

La pressione fiscale resta alle stelle. E per questo, “è fondamentale procedere con una riforma fiscale che preveda una attenta politica di diminuzione della pressione fiscale e una riduzione del tax gap, in modo da assicurare una maggiore equità ed efficienza del prelievo fiscale”, ha commentato Gualtieri. In coerenza con l'approccio sostenibile adottato dalla Commissione europea, verrà rivisto il sistema delle imposte ambientali dei siti dannosi per l'ambiente, “al fine di incentivare la transazione ecologica”, ha spiegato il ministro. Nelle intenzioni del governo, continuerà l'azione di contrasto all'evasione fiscale e proseguirà anche quella volta ad incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici.

