Plenisfer: "Trimestrali al via e occhi su inflazione, Iran e AI"

I mercati si avvicinano al cuore della stagione delle trimestrali con un quadro macro sospeso tra segnali incoraggianti e nodi irrisolti. Tre i temi che, secondo Diego Franzin, Head of Portfolio Strategies di Plenisfer Investments SGR, meritano oggi la massima attenzione degli investitori: la traiettoria dell'inflazione sottostante americana, l'escalation sul fronte iraniano e l'evoluzione del ciclo dell'intelligenza artificiale.
INFLAZIONE: MEGLIO DELLE ATTESE, MA NON ABBASTANZA PER LA FED
Gli ultimi dati americani sui prezzi hanno offerto indicazioni marginalmente più confortanti. Il CPI core è rimasto invariato su base mensile, contro attese di un aumento, mentre la componente abitativa, storicamente la più vischiosa, ha rallentato allo 0,1%, il minimo mensile da gennaio 2021. Numeri che riducono il rischio di un'immediata riacelerazione dei prezzi, ma che non bastano ancora a dimostrare che la disinflazione sia tornata su una traiettoria chiara e duratura. Gran parte del miglioramento dell'indice headline è infatti arrivata da componenti volatili: l'energia è scesa del 5,7% e la benzina del 9,7%. La distinzione non è di poco conto, perché l'approccio della Federal Reserve resta improntato alla prudenza. Diversi membri della banca centrale continuano a mostrare una sensibilità asimmetrica ai dati: finché manca un trend di disinflazione convincente, una sorpresa al rialzo sui prezzi peserebbe più di una sorpresa moderatamente favorevole. Il mercato ha già incorporato nelle curve buona parte di questo atteggiamento restrittivo, ma la soglia per riportare la Fed verso una postura più accomodante rimane elevata.
IRAN: ESCALATION CONTROLLATA, MA IL PETROLIO RESTA SORVEGLIATO SPECIALE
Il secondo fronte è geopolitico. La nuova escalation sul fronte iraniano ha spinto il Brent oltre i 90 dollari al barile, mentre gli attacchi contro infrastrutture energetiche e idriche del Kuwait aumentano il rischio di un prolungamento del conflitto. Secondo Plenisfer per ora il mercato interpreta la situazione come una sequenza ancora relativamente controllata di ritorsioni, con entrambe le parti impegnate a costruire leva negoziale senza provocare una rottura incontrollata. Un equilibrio fragile ma non privo di logica: un rialzo eccessivo del greggio accrescerebbe rapidamente il costo politico ed economico per gli Stati Uniti, rafforzando gli incentivi a tornare al tavolo negoziale. È questa dinamica, paradossalmente, a contenere per il momento i rischi di coda sui prezzi del petrolio.
AI: IL TRADE SI FA PIÙ SELETTIVO
Il terzo tema riguarda l'intelligenza artificiale. La scorsa settimana i semiconduttori hanno registrato un ritracciamento significativo, riconducibile in parte alla riduzione del divario percepito tra i modelli americani e quelli cinesi, in parte alla chiusura di posizioni affollate in vista degli utili dei principali capex spenders. Il movimento non mette in discussione la rilevanza strutturale dell'AI, ma incrina la lettura più lineare del trade, secondo cui a maggiore domanda corrispondono necessariamente cluster di training sempre più grandi e capital-intensive. La domanda di inferenza resta forte e potrebbe beneficiare direttamente della riduzione del costo per token. Ma il mercato, osserva Franzin, dovrà diventare più selettivo nel distinguere tra crescita della domanda, intensità del capex e capacità effettiva di generare ritorni economici.
PLENISFER: ALPHABET, IL TEST DELLA SETTIMANA
In questo contesto, le trimestrali resteranno il principale driver per l'azionario. Il test più atteso della settimana è quello di Alphabet: i riflettori saranno puntati sul livello degli investimenti e sui primi segnali di ritorno sul capitale. Il messaggio degli azionisti è chiaro: non chiedono necessariamente un taglio della spesa pianificata, ma maggiore disciplina nell'allocazione del capitale e indicazioni più concrete sulla monetizzazione dell'AI, attraverso il cloud, l'advertising, l'utilizzo della capacità installata e la crescita dei ricavi. Per Plenisfer la stagione degli utili dirà se il mercato è pronto a premiare chi spende molto, o soltanto chi dimostra di saper trasformare quella spesa in valore.