Pil,Di Maio: stime Bankitalia apocalittiche ma sono anni che sbaglia

"Bankitalia ha fornito stime apocalittiche. Si tratta di quella stessa Banca d'Italia che ci ha lasciato le banche in queste condizioni perché non ha sorvegliato in questi anni". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo il taglio allo 0,6% delle previsioni di crescita del Pil nel 2019. "Sono diversi anni - ha sottolineato - che non ci prende. Solo è strano che, quando c'erano quelli di prima, facevano stime al rialzo, ora al ribasso".