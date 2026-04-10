Pictet AM: “Ecco le implicazioni per gli investitori della fragile tregua Usa-Iran”

IMPATTI SU CRESCITA E INFLAZIONE EUROPEE

In ogni caso, è difficile pensare a un ritorno della circolazione marittima al regime prebellico. Nella migliore delle ipotesi, sarà necessaria una forza di garanzia (pattugliamento?) internazionale (con probabile compresenza di paesi del Golfo, europei e asiatici) per garantire il passaggio sicuro delle navi. Nel frattempo, subito dopo l’annuncio della tregua, le quotazioni del Brent sono scivolate sotto i 100$, a ridosso di 90$ ed è previsto a circa 75$ per fine anno. “A questi livelli, il sentiero corrisponde al miglior scenario tra quelli ipotizzati nel nostro report di un mese fa. L’impatto sulla crescita europea sarebbe di circa –0,5% e sull’inflazione +0,8%, con quest’ultima che, dopo un picco (transitorio) anche sopra il 3%, dovrebbe assestarsi attorno al 2,8% in media d’anno” sottolinea l’Head of Multi Asset Euro di Pictet Asset Management.