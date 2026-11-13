Nuova holding Milan per allargarsi al basket e puntare alla Borsa

UNA “FLUSHING MEADOWS” MILANESE

Il progetto va oltre calcio e basket. Accanto all’eventuale arena potrebbero sorgere anche strutture dedicate al tennis di alto livello, sul modello di Flushing Meadows, sede degli Us Open.L’obiettivo è costruire un ecosistema sportivo capace di generare ricavi durante tutto l’anno, sfruttando eventi, hospitality, merchandising e intrattenimento. È un approccio che Cardinale conosce bene: prima di fondare RedBird aveva contribuito alla nascita di Legends Hospitality, società specializzata proprio nella monetizzazione di stadi, eventi e asset sportivi.