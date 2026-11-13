Nuova holding Milan per allargarsi al basket e puntare alla Borsa
RedBird lancia Milan Sports & Entertainment per riunire il club rossonero, la quota nel nuovo stadio e i futuri investimenti sportivi a Milano. Nel progetto anche una squadra per Nba Europe, una possibile arena da 20mila posti e, sullo sfondo, l’opzione quotazione a Piazza Affari
Milan
Il Milan punta a diventare qualcosa di più di una squadra di calcio. RedBird Capital ha creato una nuova holding, Milan Sports & Entertainment, destinata a raccogliere il club rossonero, la partecipazione nel nuovo stadio da 71.500 posti da realizzare con l’Inter e altri investimenti sportivi e di intrattenimento nella città. Sullo sfondo c’è anche una possibile quotazione in Borsa, che Gerry Cardinale non considera indispensabile ma che ha già deciso di tenere presente nella struttura della nuova società.
DAL CALCIO AL BASKET
Uno dei tasselli più interessanti riguarda il basket. La nuova holding sarà infatti il veicolo attraverso cui RedBird punta a entrare in Nba Europe, il progetto con cui la lega americana vuole costruire una nuova competizione continentale.Cardinale pensa a una squadra milanese e, in caso di concretizzazione dell’operazione, anche alla costruzione di una nuova arena da 20mila posti nella zona est di Milano. Il piano non nasce dal nulla: già nelle scorse settimane il dossier Nba Europe aveva indicato Milano tra le città centrali del progetto, mentre il dialogo tra Nba ed Eurolega è rimasto aperto nonostante il rifiuto della prima proposta americana da parte dei club europei.
UNA “FLUSHING MEADOWS” MILANESE
Il progetto va oltre calcio e basket. Accanto all’eventuale arena potrebbero sorgere anche strutture dedicate al tennis di alto livello, sul modello di Flushing Meadows, sede degli Us Open.L’obiettivo è costruire un ecosistema sportivo capace di generare ricavi durante tutto l’anno, sfruttando eventi, hospitality, merchandising e intrattenimento. È un approccio che Cardinale conosce bene: prima di fondare RedBird aveva contribuito alla nascita di Legends Hospitality, società specializzata proprio nella monetizzazione di stadi, eventi e asset sportivi.
MILANO COME PIATTAFORMA
La scelta della città è parte integrante della strategia. Cardinale ha definito Milano “la città più dinamica d’Europa in questo momento”, sottolineandone il ruolo nella moda e il potenziale di integrazione tra sport, entertainment e lifestyle.La nuova holding dovrebbe servire proprio a questo: ampliare e diversificare le fonti di ricavo rispetto al solo calcio, mettendo insieme attività oggi separate ma potenzialmente complementari.
BORSA, OPZIONE APERTA
La quotazione resta per ora un’ipotesi. Cardinale ha spiegato al Financial Times che non è “affatto indispensabile”, ma che la nuova società viene comunque strutturata tenendo presente questa possibilità. RedBird intende restare azionista di lungo periodo degli asset, oggi valutati complessivamente nell’ordine di alcuni miliardi di dollari.Alla guida di Milan Sports & Entertainment arriverà Brett Yormark, oggi commissioner della Big 12 Conference negli Stati Uniti, che lascerà l’incarico a fine gennaio 2027 per assumere il ruolo di ceo della nuova holding.
IL MILAN DIVENTA UN PROGETTO PIÙ AMPIO
La creazione di Milan Sports & Entertainment segna quindi un cambio di scala per RedBird. Il Milan resta il cuore dell’operazione, ma non è più l’unico asset: il progetto si allarga allo stadio, al basket, al tennis e alle attività commerciali legate allo sport.La Borsa, in questo disegno, non è il punto di partenza ma una possibile conseguenza. Se il piano riuscirà a trasformare il Milan da club calcistico a piattaforma sportiva e di intrattenimento, la quotazione potrebbe diventare il passo naturale per valorizzare un perimetro molto più ampio del solo calcio.