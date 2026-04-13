Mercati e investitori devono prepararsi all’incertezza permanente nel 2026 e oltre

NON FINIRÀ L’INSTABILITÀ IN MEDIO ORIENTE

Anche se le tensioni in Medio Oriente dovessero attenuarsi, prosegue l’analisi di Davies, la storia suggerisce che l'instabilità nella regione difficilmente scomparirà, e la fragilità di fondo continuerà a influenzare mercati, i prezzi dell'energia e fiducia degli investitori. Queste forze indicano un contesto caratterizzato dalla frammentazione, crescita e mercati saranno probabilmente molto diversi tra i vari paesi e settori, la rivoluzione dell’IA creerà vincitori e vinti, i rischi geopolitici continueranno a rimodellare le catene di approvvigionamento e l'inflazione rimarrà più volatile. Oggi, conclude l’esperto di Columbia, l'incertezza non è più temporanea, ma una caratteristica distintiva dell'attuale era, e per governi, imprese e investitori la capacità di adattamento, più che le previsioni di stabilità, sarà essenziale per affrontare il resto del 2026 e oltre.