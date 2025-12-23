Mef: finanza pubblica solida, si conferma deficit su soglia 3%

"Pur in presenza di rischi e incertezze legate al contesto macroeconomico internazionale, la finanza pubblica italiana si conferma solida e la sua sostenibilità nel medio termine non appare compromessa". È quanto si legge nel programma di trimestrale di emissione del Mef per il primo trimestre 2026. "Le previsioni autunnali di finanza pubblica vengono confermate, con il ritorno del deficit intorno alla soglia del 3% del Pil già quest'anno, e un'ulteriore diminuzione nel 2026. La traiettoria del rapporto debito/Pil, condizionata dall'impatto di cassa dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi e dall'aumento della spesa per interessi, resta crescente fino al 2026, ma è attesa tornare su un percorso discendente a partire dal 2027".