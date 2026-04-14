Matthew Rodger (L&G): “La crisi di Hormuz può pesare soprattutto sui mercati emergenti”

BRASILE E MALESIA ESPORTATORI DI GREGGIO

Ma quali sono i paesi che subiscono maggiormente le ripercussioni della situazione attuale nello stretto? Occorre distinguere tra quelli, come la Corea del Sud e Taiwan, che sono importatori di energia, e altri, come il Brasile e la Malesia, che hanno petrolio da esportare a prezzi ormai altissimi. In secondo luogo vanno valutate le scorte di greggio: maggiore è il volume detenuto a livello nazionale, più i paesi sono al riparo dagli effetti a breve termine della crisi. Infine, è importante stabilire la dipendenza del paese dai finanziamenti esterni. In pratica con una riserva sostanziale di surplus esterni, il paese è in grado di superare lo shock senza ricorrere a finanziamenti esterni.