L’AI E’ IL PIU’ GRANDE CICLO DI INVESTIMENTI DELLA STORIA

Illustrando l’outlook, Willis ha spiegato che l’intelligenza artificiale resta il tema dominante per l’economia globale e rappresenta forse” il più grande ciclo di investimenti della storia moderna”. La portata degli investimenti in data center, capacità di calcolo e relative infrastrutture è straordinaria, e la spesa pianificata indica che lo sviluppo proseguirà nel 2027 e oltre. Ma secondo l’esperto, a beneficiarne non saranno solo poche aziende perché il ciclo di investimento si sta ora diffondendo lungo tutta la catena di approvvigionamento, a vantaggio dei produttori di semiconduttori, dei fornitori di attrezzature industriali, delle imprese di costruzione e altre società che forniscono le infrastrutture.