L’outlook 2027 di Columbia Threadneedle: la spinta dell’AI non è finita
Lo scenario di base illustrato da Anthony Willis rimane costruttivo, ma attenzione a non confondere la resilienza di mercati ed economia con l’assenza di rischi, a partire dall’inflazione
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Lo scenario di base di Columbia Threadneedle Investments rimane costruttivo, ma la resilienza non va confusa con l’assenza di rischi. Anthony Willis, Senior Economist, ha illustrato l’outlook per il 2027 della casa d’investimento, che affonda le radici nei tratti distintivi del 2026: resilienza e tecnologia.
BILANCIARE RISCHI E RESILIENZA
Due caratteristiche che secondo Anthony Willis resteranno anche nel 2027. Le previsioni di crescita non mostrano segnali di rallentamento, con gli Usa che dovrebbero confermare il 2,3% mentre l’Italia dovrebbe fermarsi allo 0,6%. Tuttavia, secondo l’esperto di Columbia Threadneedle i rischi permangono, in particolare quelli legati all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e ai tassi d’interesse. Ma con una crescita sottostante che rimane resiliente, il contesto macroeconomico generale dovrebbe continuare a essere favorevole nonostante queste potenziali fonti di volatilità.
L’AI E’ IL PIU’ GRANDE CICLO DI INVESTIMENTI DELLA STORIA
Illustrando l’outlook, Willis ha spiegato che l’intelligenza artificiale resta il tema dominante per l’economia globale e rappresenta forse” il più grande ciclo di investimenti della storia moderna”. La portata degli investimenti in data center, capacità di calcolo e relative infrastrutture è straordinaria, e la spesa pianificata indica che lo sviluppo proseguirà nel 2027 e oltre. Ma secondo l’esperto, a beneficiarne non saranno solo poche aziende perché il ciclo di investimento si sta ora diffondendo lungo tutta la catena di approvvigionamento, a vantaggio dei produttori di semiconduttori, dei fornitori di attrezzature industriali, delle imprese di costruzione e altre società che forniscono le infrastrutture.
COLUMBIA THREADNEEDLE COSTRUTTIVA SULL’AZIONARIO
Sull’azionario Columbia Threadneedle rimane costruttiva, anche perché il miglioramento degli utili si è esteso oltre le società tecnologiche statunitensi, interessando diverse regioni e settori. “La chiave non è semplicemente individuare le aziende che ne beneficiano, ma valutare quanto di questo potenziale sia già riflesso nelle valutazioni”, commenta Willis. Opportunità potrebbero arrivare dall’Asia e anche la Cina potrebbe diventare più interessante se le autorità riuscissero a stabilizzare il mercato immobiliare e ad incoraggiare i consumi. L’India si trova, invece, ad affrontare un contesto più difficile nel breve termine, mentre le differenze tra i singoli Paesi sottolineano l’importanza della selettività. La diversificazione regionale, quindi, potrebbe non bastare perché l’esposizione all’AI supera i confini geografici.
OPPORTUNITA’ NEL REDDITO FISSO
Nella view di Columbia Threadneedle, il reddito fisso torna a offrire opportunità interessanti grazie a rendimenti più elevati rispetto ai periodi caratterizzati da tassi molto bassi. La volatilità dei mercati ha inoltre creato occasioni tattiche sui titoli di Stato americani, britannici e tedeschi. A differenza di quanto avvenuto nel 2022, nel 2026 le obbligazioni hanno dimostrato di poter proteggere i portafogli durante diverse fasi di avversione al rischio. Non rappresentano tuttavia un rifugio sicuro in ogni circostanza: inflazione persistente e pressioni sui conti pubblici potrebbero spingere nuovamente al rialzo i rendimenti. Anche il credito societario offre cedole interessanti, ma gli spread contenuti limitano i margini di protezione. Eventuali correzioni potrebbero quindi creare nuove opportunità, soprattutto alla luce della solidità complessiva dei bilanci aziendali.
L’EVOLUZIONE DEL CICLO DELL’AI
Tornando all’AI, secondo Willis la questione centrale è passare dalla fase della dalla costruzione di capacità alla dimostrazione dei ritorni economici. Rimane da capire quanto rapidamente l’adozione si tradurrà in guadagni misurabili di produttività e ricavi, e quanto ampiamente questi benefici si diffonderanno nell’economia. “Questa transizione non sarà lineare: alcuni investimenti si riveleranno inefficienti, potrebbero emergere aree di sovraccapacità e l’adozione richiederà tempo”, commenta l’esperto di Columbia Threadneedle.
INFLAZIONE INCOGNITA PRINCIPALE PER IL 2027
L’inflazione rimane l’incognita principale per il 2027, con pressioni maggiori che potrebbero arrivare da spesa per la difesa, diversificazione delle supply chain e maggiore sicurezza economica. Lo scenario di base di Columbia Threadneedle prevede un’inflazione gestibile negli Usa, tenendo conto che a livello globale le banche centrali sono in una posizione migliore rispetto al 2022, quando l’inflazione era già elevata e la politica monetaria eccezionalmente accomodante. Nuove pressioni sui prezzi, secondo Willis, avrebbero ripercussioni sui rendimenti obbligazionari, sulle valutazioni azionarie e sui margini per i tagli dei tassi d’interesse. Allo stesso modo, progressi verso una soluzione in Medio Oriente o in Ucraina potrebbero liberare forniture di energia e materie prime, offrendo alle banche centrali un maggiore margine di manovra per l’allentamento monetario.
IL NODO DEFICIT PER I GOVERNI
Tornando alla crescita, secondo Willis i piani di investimento di Germania e Cina potrebbero dare impulso alle rispettive economie, mentre negli Usa lo spazio per ulteriori manovre è limitato ed è quasi nullo in Francia (che dovrà affrontare le elezioni) e nel Regno Unito. I governi devono finanziare deficit, impegni per la difesa e l’invecchiamento della popolazione, mentre le società tecnologiche ricorrono sempre più all’emissione di debito per finanziare le infrastrutture dell’AI. “Riteniamo che questa competizione possa mantenere i rendimenti obbligazionari al di sopra dei livelli registrati dopo la crisi finanziaria globale, creando opportunità per gli investitori selettivi, dato che gli emittenti offrono rendimenti più interessanti per assicurarsi i finanziamenti. La sostenibilità fiscale e la domanda di titoli di Stato saranno sempre più importanti nella valutazione dei mercati sovrani”, conclude Willis.