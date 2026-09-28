L'asset allocation giusta per affrontare mercati poco prevedibili

NELL’IA NON BASTA LA SEMPLICE ESPOSIZIONE

Anche nell’IA la semplice esposizione non è più sufficiente e la selettività diventa essenziale, perché non tutte le valutazioni sono giustificate. Il mondo degli investimenti sta diventando sempre meno lineare, e proprio l’IA è un esempio lampante: non tutti gli attori esposti seguiranno la stessa traiettoria, i divari si stanno ampliando: tra semiconduttori e software, tra fornitori di infrastrutture e utenti, e tra società in grado di trasformare gli investimenti in crescita e per le quali l’IA resta una promessa a lungo termine.