Illegali i voucher per voli cancellati, le compagnie devono rimborsare i clienti

Le compagnie aeree devono permettere ai possessori di biglietti di voli cancellati a causa dell'emergenza coronavirus di poter scegliere tra un voucher e un rimborso. A dirlo è la Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione a carico di Italia e Grecia.

LEGISLAZIONI CONTESTATE

Lo scorso marzo, infatti, i due Paesi hanno adottato misure che permettono alle compagnie aeree e di navigazione di scegliere se offrire ai clienti un voucher o un rimborso in denaro. Come facilmente prevedibile, la maggioranza delle compagnie ha optato per un voucher per non rischiare crisi di liquidità in piena emergenza coronavirus.

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA

Tuttavia, le direttive europee in materia parlano chiaro e stabiliscono che le compagnie possono offrire un voucher al posto del rimborso, ma la decisione finale sull'accettazione o meno del voucher spetta al cliente.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Italia e Grecia hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora che rappresenta la prima fase della procedura di infrazione delle norme dell'Unione europea. Ora i due governi hanno due mesi di tempo per rispondere e motivare le proprie scelte per cercare di evitare il provvedimento disciplinare.

Contenuto a cura di Financialounge.com