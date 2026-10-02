Il ministro Foti apre oggi l’evento “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”

DUE PANEL E UN RICCO VENTAGLIO DI OSPITI

Ad aprire i lavori saranno Alessandro Miglioli, presidente del Gruppo Libertà, e Stefano Lovati, responsabile dell'Unità Investment Banking & Internal Family Office in Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e deputy CIO di Investitori SGR. Seguiranno due panel con conclusione della mattinata prevista alle 12.30. Il primo panel vedrà protagonisti, insieme al ministro Foti, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Emanuele Vizzini, direttore generale di Allianz Investitori SGR, la presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza Elisa Tatano e il professor Marco Elefanti dell'Università Cattolica. Nel secondo panel, Foti, Colla e Vizzini saranno affiancati da Maddalena Martini, senior economist di Allianz Investment Management SE, Barbara Galliano, country head di Altaroc, e Antonio Gobbi, founder e managing director di Gobbi & Associati.