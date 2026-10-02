Il ministro Foti apre oggi l’evento “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”
Al Teatro Le Rotative di Piacenza con l’iniziativa promossa da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza. Secondo incontro il 16 ottobre a Milano
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Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, aprirà questa mattina presso il Teatro Rotative di Piacenza la prima delle due giornate di “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”. Il progetto, promosso da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza, nasce con l'obiettivo di valorizzare la sinergia tra il mondo industriale e produttivo piacentino e quello finanziario e creditizio che ha il suo centro a Milano, creando concrete opportunità di networking per le aziende partecipanti.
I TEMI DELLA GIORNATA
Il programma della giornata piacentina è costruito attorno agli strumenti che le imprese del territorio possono utilizzare concretamente per sostenere lo sviluppo: finanza per la crescita, accesso al credito, rapporto tra credito bancario e parabancario e misure a sostegno dello sviluppo aziendale. Tra i temi anche quelli della continuità aziendale e della successione d'impresa, particolarmente rilevanti per il tessuto imprenditoriale.
DUE PANEL E UN RICCO VENTAGLIO DI OSPITI
Ad aprire i lavori saranno Alessandro Miglioli, presidente del Gruppo Libertà, e Stefano Lovati, responsabile dell'Unità Investment Banking & Internal Family Office in Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e deputy CIO di Investitori SGR. Seguiranno due panel con conclusione della mattinata prevista alle 12.30. Il primo panel vedrà protagonisti, insieme al ministro Foti, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Emanuele Vizzini, direttore generale di Allianz Investitori SGR, la presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza Elisa Tatano e il professor Marco Elefanti dell'Università Cattolica. Nel secondo panel, Foti, Colla e Vizzini saranno affiancati da Maddalena Martini, senior economist di Allianz Investment Management SE, Barbara Galliano, country head di Altaroc, e Antonio Gobbi, founder e managing director di Gobbi & Associati.
IL 16 OTTOBRE IL SECONDO APPUNTAMENTO A MILANO
Venerdì 16 ottobre il progetto si sposta nella sede di Borsa Italiana, a Milano, con un nuovo incontro complementare a quello di Piacenza. Al centro della discussione argomenti come la quotazione in Borsa con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, il percorso di avvicinamento al listino e le operazioni di fusione e acquisizione.