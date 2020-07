Fmi: "Il Pil europeo tornerà a livelli pre-virus solo nel 2022"

Nel 2020 il Pil Ue calerà del 9,3%, per tornare a crescere del 5,7% nel 2021. La previsione è del Fondo monetario internazionale, secondo cui il Pil tornerà "ai livelli del 2019 solo nel 2022". E per diversi Paesi la strada della ripresa sarà più difficile, con una "ripresa disomogenea a livello europeo", Anche per questo "il sostegno di bilancio resta vitale" ma bisogna "guardare avanti e rivalutare come meglio usare il limitato spazio di bilancio".