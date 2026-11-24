Fed, non si può escludere un ulteriore inasprimento monetario oltre i 75 punti base
È la valutazione a cui giunge, nell’ultimo weekly outlook, Liam Wash, Economist di Allianz Global Investors, secondo cui la Fed dovrà indurre i mercati a rivedere al rialzo le proprie aspettative sui futuri aumenti dei tassi
Federal Reserve Building Washington DC, Wide Angle, Blue Sky
Nella riunione di ottobre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare invariati i tassi. Successivamente, però, si sono susseguite numerose dichiarazioni di tono restrittivo da parte degli esponenti della banca centrale americana che hanno riaperto il dibattito sul ritmo più appropriato della stretta monetaria. “Al di là del ritmo degli interventi nel breve termine, riteniamo che il messaggio più significativo emerso dalle recenti dichiarazioni della Fed sia la prospettiva di un tasso terminale più elevato. In particolare, il governatore Waller ha affermato che la Fed dovrebbe “probabilmente, come minimo, annullare i tre tagli precauzionali dei tassi effettuati lo scorso anno”. Condividiamo questa valutazione e riteniamo che vi siano rischi al rialzo di un ulteriore inasprimento monetario rispetto alla nostra previsione di 75 punti base” commenta nell’ultimo weekly outlook, Liam Wash, Economist di Allianz Global Investors.
APPROCCIO GRADUALE
La maggior parte degli esponenti della Fed sostiene un approccio graduale, pur alla luce dei rischi inflazionistici orientati al rialzo mentre quelli legati al mercato del lavoro e alla crescita economica presentano un quadro più equilibrato. A favore del gradualismo nella politica monetaria la letteratura accademica individua tre principali argomentazioni.Nel 1967 l'economista statunitense William C. Brainard (1967) ha spiegato che, quando le prospettive economiche sono incerte, è opportuno procedere con maggiore gradualità negli aggiustamenti della politica monetaria, proprio come quando ci si muove con cautela in una stanza buia.
LETTERATURA ACCADEMICA
Un altro economista statunitense, Michael Woodford, nel 2023 ha affermato che l’impegno a procedere con gradualità, seguendo un ritmo prestabilito, contribuisce a rendere più chiare le aspettative dei mercati. Di conseguenza, la banca centrale può influenzare i tassi di interesse a lungo termine attraverso variazioni inizialmente contenute del tasso di riferimento. Infine, come descritto da un articolo nel 2018 di due noti economisti Stein e Sunderam, le banche centrali modificano i tassi di riferimento in modo graduale, per preservare la stabilità finanziaria e contenere la volatilità, favorendo così una trasmissione ordinata della politica monetaria all’economia reale.
LA DOMANDA AGGREGATA DEVE RESTARE IN EQUILIBRIO
Resta il fatto che, per sostenere la tesi dal gradualismo, è necessario che la domanda aggregata rimanga in equilibrio. “Se i dati di novembre dovessero evidenziare ulteriori segnali di un’inflazione sempre più diffusa tra le diverse componenti, un’accelerazione della crescita salariale o una persistente solidità dei consumi, aumenterebbe il rischio di un inasprimento monetario più deciso nella riunione di dicembre” spiega Wash.
TASSO DI INTERESSE NEUTRALE
Negli ultimi anni, diversi fattori, tra cui la robusta domanda di investimenti, la riduzione del risparmio delle famiglie, l’incremento del debito pubblico e l’evoluzione delle abitudini di consumo, hanno contribuito ad incrementare il tasso di interesse neutrale rendendo, l’attuale livello dei tassi di riferimento, accomodante.Nel frattempo, sono emersi i primi segnali di un’accelerazione della crescita della produttività grazie anche ad una diffusione sempre più ampia dell’intelligenza artificiale (AI). Mentre il tasso di interesse neutrale ha registrato un aumento, negli ultimi mesi si è osservata una nuova accelerazione delle aspettative di inflazione presso le famiglie, le imprese e gli analisti. “Per non indebolire la propria credibilità nell’assolvimento del suo mandato, la Fed potrebbe essere costretta ad adottare misure di inasprimento monetario più incisive del previsto per ripristinare la fiducia ed evitare che le aspettative di inflazione elevate finiscano per riflettersi sull’andamento dei prezzi e dei salari” sottolinea l’Economist di Allianz Global Investors.
COSA DOVRÀ FARE LA FED
Il manager, ammette che i mercati stiano scontando già poco più di tre ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Osserva inoltre numerosi indicatori che indicano condizioni finanziarie complessivamente accomodanti. “In assenza di fattori esogeni, la Fed dovrà indurre i mercati a rivedere al rialzo le proprie aspettative sui futuri aumenti dei tassi per determinare un inasprimento significativo delle condizioni finanziarie” concludeLiam Wash, Economist di Allianz Global Investors.