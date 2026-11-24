Nella riunione di ottobre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare invariati i tassi. Successivamente, però, si sono susseguite numerose dichiarazioni di tono restrittivo da parte degli esponenti della banca centrale americana che hanno riaperto il dibattito sul ritmo più appropriato della stretta monetaria. “Al di là del ritmo degli interventi nel breve termine, riteniamo che il messaggio più significativo emerso dalle recenti dichiarazioni della Fed sia la prospettiva di un tasso terminale più elevato. In particolare, il governatore Waller ha affermato che la Fed dovrebbe “probabilmente, come minimo, annullare i tre tagli precauzionali dei tassi effettuati lo scorso anno”. Condividiamo questa valutazione e riteniamo che vi siano rischi al rialzo di un ulteriore inasprimento monetario rispetto alla nostra previsione di 75 punti base” commenta nell’ultimo weekly outlook, Liam Wash, Economist di Allianz Global Investors.