Lo sbarco di Everli al Nasdaq è avvenuto con l’ambizione di diventare la principale piattaforma tecnologica per la spesa in Italia e portare il proprio modello in nuovi mercati in Europa e negli Stati Uniti. “La spesa alimentare è l’acquisto più importante e più frequente di ogni famiglia, e in Italia avviene ancora in larghissima parte offline. È questa la nostra opportunità”, ha spiegato Salvatore Palella, presidente e amministratore delegato di Everli. La società è nata nel 2014, con l’idea che le persone desiderino la comodità di fare la spesa online senza rinunciare ai negozi, alle marche e ai prezzi su cui già fanno affidamento.