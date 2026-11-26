Everli debutta al Nasdaq, le prospettive dell’azienda in Italia con uno sguardo agli Usa
La società, marketplace multi-insegna per la spesa online, è sbarcata sui mercati dopo aver completato la business combination con Melar Acquisition Corp.
© Everli
Everli, marketplace multi-insegna per la spesa online, ha debuttato il 23 novembre al Nasdaq dopo aver completato la business combination con Melar Acquisition Corp. L’azienda ha dunque iniziato il proprio percorso da società quotata. La business combination è stata approvata dagli azionisti di Melar nel corso dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il 22 ottobre 2026.
Di cosa si occupa Everli
Lo sbarco di Everli al Nasdaq è avvenuto con l’ambizione di diventare la principale piattaforma tecnologica per la spesa in Italia e portare il proprio modello in nuovi mercati in Europa e negli Stati Uniti. “La spesa alimentare è l’acquisto più importante e più frequente di ogni famiglia, e in Italia avviene ancora in larghissima parte offline. È questa la nostra opportunità”, ha spiegato Salvatore Palella, presidente e amministratore delegato di Everli. La società è nata nel 2014, con l’idea che le persone desiderino la comodità di fare la spesa online senza rinunciare ai negozi, alle marche e ai prezzi su cui già fanno affidamento.
Come funziona Everli
Everli non possiede scorte, magazzini né dark store: collabora invece con le insegne offrendo loro un canale digitale chiavi in mano, senza i costi di doverne costruire uno. Per gli utenti, tramite l’app è possibile scegliere i propri negozi e sfogliare gli scaffali reali dei supermercati vicino a casa: così si può riempire il carrello con i prodotti scelti, scegliere una fascia di consegna nel corso della giornata e ricevere la spesa direttamente a casa.
Il futuro di Everli
Oggi Everli è uno dei nomi più conosciuti della spesa online in Italia, ma il mercato offre ancora ampi margini di crescita e l’azienda intende valutare l’espansione in altri mercati europei e, nel tempo, negli Stati Uniti: “Entriamo nella corsa all’intelligenza artificiale nel campo che conosciamo meglio: la spesa settimanale”, ha detto ancora Palella. “Lo shopping agentico – un assistente che conosce la tua famiglia, compone il carrello nei negozi di cui ti fidi e riordina i prodotti prima che finiscano – sta arrivando nella spesa alimentare, e un marketplace multi-insegna come Everli è costruito proprio per questo. In Italia l’online ha ampi margini di crescita e intendiamo guidare questa crescita”.