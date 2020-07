Essenza SCV12, arriva la hypercar super esclusiva di Lamborghini

Il prezzo non è stato reso noto, e già questo la dice lunga sull'ultimo gioiello prodotto in soli 40 esemplari da Lamborghini. Progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile, la hypecar Essenza SCV12 è un bolide nato per la pista con una potenza di 830 CV (630 KW) che trae ispirazione da altri modelli iconici della casa come Miura Jota e Diablo GTR.

CLUB ESCLUSIVO

Quaranta, come detto, i modelli realizzati che permetteranno ai fortunati proprietari di entrare a far parte di un club ristrettissimo e di poter guidare Essenza SCV12 in tutti i circuiti più prestigiosi del mondo. Tra una “gara” e l'altra le auto verranno custodite in appositi box realizzati nella sede di Sant'Agata Bolognese monitorati da telecamere che permetteranno ai proprietari di avere sempre sotto controllo i propri gioielli. Per prepararsi al meglio agli eventi su pista, i proprietari potranno contare sul Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab, che offre programmi di preparazione atletica, simili a quelli seguiti dai piloti ufficiali Lamborghini.

TECNOLOGIA E POTENZA

Il motore della hypecar, nata con l'intenzione dichiarata di racchiudere il meglio delle tecnologie disponibili, è un V12 6.5 aspirato in grado di erogare oltre 830 CV (610 kW) con il supporto della sovralimentazione dinamica alle alte velocità. A trazione posteriore, la vettura può contare su un cambio portante a 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno. Significativo il rapporto peso/potenza del telaio monoscocca in fibra di carbonio, pari a 1,66 kg/CV. L'aerodinamica è curata in ogni minimo particolare, con forme ispirate anche al modello Huracan.

ASSETTO DA COMPETIZIONE

L'assetto ricorda molto da vicino quello da competizione, con sospensioni installate direttamente sul cambio e pneumatici slick Pirelli montati su cerchi in magnesio da 19 pollici all'anteriore e da 20 pollici sulle ruote posteriori, con sistema frenante firmato Brembo. Il volante multifunzionale con display è ispirato alle monoposto di Formula 1 e i sedili in carbonio sono omologati FIA. Quattro i colori disponibili per Lamborghini Essenza SCV12: Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss e Arancio California.

