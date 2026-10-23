Eni: tetto al prezzo di benzina e diesel proseguirà fino a fine anno

"Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno. Per quanto riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina (come annunciato a inizio ottobre), monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo". È l'annuncio fatto dall'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, dopo un colloquio telefonico con alcuni quotidiani, e confermato all'ANSA da un portavoce di Eni.