Ecco su cosa dovrebbero concentrarsi gli investitori secondo La Financière de l'Echiquier

Resta il fatto che le valutazioni in certi settori e in alcuni singoli titoli si attestano su livelli molto elevati. Ritiene che i settori value possano essere favoriti in questa fase del ciclo?

"L'investimento value è adatto a tutte le stagioni: è un modo specifico di approcciarsi ai mercati. In effetti, ciò che definisce il "value" è la psicologia dell'investitore, non il settore o l'azione stessa. Negli ultimi due mesi, abbiamo mostrato un crescente interesse per alcuni titoli del settore dei consumi che sono stati pesantemente venduti negli ultimi tre anni. La nostra filosofia d'investimento è centrata sui modelli di business. Prestiamo particolare attenzione quando le valutazioni appaiono interessanti. Più in generale, negli ultimi due anni, abbiamo costruito portafogli attorno al concetto di "economia produttiva", privilegiando gli asset tangibili ed evitando i beni di consumo. In un contesto di deficit pubblici e crescita debole nelle economie sviluppate, questi asset possono distinguersi. Le aziende con una comprovata competenza industriale e capacità produttive che rispondono alle sfide della sovranità strategica europea ne sono un esempio. L'altro nostro punto di interesse è il principio del "ritorno per gli azionisti", che si traduce in politiche di distribuzione di dividendi e/o riacquisto di azioni proprie attuate da alcune società. Questa scelta strategica di finanziamento è spesso un segnale positivo: il riacquisto di azioni proprie da parte dell'azienda è percepito come un segnale del fatto che il titolo è sottovalutato. Oggi riteniamo che questo approccio possa generare rendimenti annuali compresi tra il 5% e il 10%, indipendentemente dal potenziale di apprezzamento del prezzo delle azioni".