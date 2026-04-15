Ecco su cosa dovrebbero concentrarsi gli investitori secondo La Financière de l'Echiquier
In questa intervista Yann Giordmaïna, Head of the Value Division di La Financière de l'Echiquier parla del conflitto in Iran e delle sfide della sovranità europea, della volatilità, dei titoli value e della strategia incentrata su dividendi e buyback
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Un gestore di grande esperienza che ha iniziato la sua carriera nel 1998, per poi entrare a far parte di Tocqueville Finance nel 2018. Yann Giordmaïna, dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è responsabile del Polo Value di La Financière de l'Échiquier e in questa intervista analizza le implicazioni del conflitto in Iran approfondendo in particolare i temi delle sfide della sovranità europea, della volatilità, dei titoli value e della strategia incentrata su dividendi e buyback.
Lo scoppio del conflitto in Iran ha riproposto il tema delle sfide della sovranità europea accentuate in un contesto di deficit pubblici sotto pressione e crescita debole. Su cosa dovrebbero concentrarsi gli investitori?
"La geopolitica può essere estremamente complessa. La copertura mediatica può essere di parte: l'enfasi posta sulle opinioni piuttosto che sull'analisi razionale potrebbe essere fuorviante. Considerata la guerra dichiarata dagli Stati Uniti e da Israele all'Iran, una conseguenza è chiara e innegabile: la produzione di gas e petrolio nella regione è destinata a subire interruzioni nei prossimi mesi. È un dato di fatto, indipendentemente dall'esito dei prossimi negoziati diplomatici. Ciò ha conseguenze significative su molti settori, come quello chimico e quello logistico. In questo contesto, il nostro ruolo è cercare di prendere decisioni di investimento oculate. Lasciarsi influenzare dalle narrazioni può essere pericoloso. A nostro avviso, è essenziale concentrarsi sulle valutazioni e sui catalizzatori rilevanti che possono o meno sostenere i casi di investimento".
Nel frattempo, l’estrema volatilità sui mercati potrebbe scoraggiare gli investitori, ingessandone le scelte di portafoglio. Guardando ai prossimi tre anni e non tanto ai prossimi mesi, che consiglio si sentirebbe di dare agli investitori?
"In effetti, dalla fine di gennaio 2026, stiamo assistendo a una dislocazione del mercato con un'estrema volatilità intra-market. Nel breve termine può essere doloroso, ma può anche rappresentare, a mio avviso, un'enorme opportunità per avviare nuove posizioni d'investimento. In quanto investitori orientati al Value, adottiamo un approccio contrarian e i periodi di turbolenza del mercato offrono spesso opportunità, in particolare quando i mercati non guardano più alle valutazioni. Il "denaro veloce" causa brusche fluttuazioni di mercato che non hanno alcun rapporto con l'analisi fondamentale. Il nostro ruolo è intervenire e assumere posizioni a medio termine. Il ritorno alla realtà è sempre uno shock. La costruzione del nostro portafoglio è progettata per capitalizzare su questo aspetto".
Resta il fatto che le valutazioni in certi settori e in alcuni singoli titoli si attestano su livelli molto elevati. Ritiene che i settori value possano essere favoriti in questa fase del ciclo?
"L'investimento value è adatto a tutte le stagioni: è un modo specifico di approcciarsi ai mercati. In effetti, ciò che definisce il "value" è la psicologia dell'investitore, non il settore o l'azione stessa. Negli ultimi due mesi, abbiamo mostrato un crescente interesse per alcuni titoli del settore dei consumi che sono stati pesantemente venduti negli ultimi tre anni. La nostra filosofia d'investimento è centrata sui modelli di business. Prestiamo particolare attenzione quando le valutazioni appaiono interessanti. Più in generale, negli ultimi due anni, abbiamo costruito portafogli attorno al concetto di "economia produttiva", privilegiando gli asset tangibili ed evitando i beni di consumo. In un contesto di deficit pubblici e crescita debole nelle economie sviluppate, questi asset possono distinguersi. Le aziende con una comprovata competenza industriale e capacità produttive che rispondono alle sfide della sovranità strategica europea ne sono un esempio. L'altro nostro punto di interesse è il principio del "ritorno per gli azionisti", che si traduce in politiche di distribuzione di dividendi e/o riacquisto di azioni proprie attuate da alcune società. Questa scelta strategica di finanziamento è spesso un segnale positivo: il riacquisto di azioni proprie da parte dell'azienda è percepito come un segnale del fatto che il titolo è sottovalutato. Oggi riteniamo che questo approccio possa generare rendimenti annuali compresi tra il 5% e il 10%, indipendentemente dal potenziale di apprezzamento del prezzo delle azioni".
Una buona notizia per gli investitori azionari è che i dividendi globali continuano a crescere e, insieme ai buyback, forniscono un supporto alle azioni e alla performance dell’investimento. Pensa che un approccio focalizzato su dividendi e buyback possa essere interessante?
"Sì, stiamo esaminando questa questione da diversi mesi. Una politica di allocazione del capitale coerente e sostenibile, che includa dividendi e/o programmi di riacquisto di azioni, può oggi essere considerata un vero indicatore di qualità. Dato che i mercati finanziari sono stati accomodanti, crediamo che una visibile allocazione del capitale possa essere un forte sostegno per qualsiasi tesi di investimento".