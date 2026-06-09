DPAM: “Come evitare un'eccessiva concentrazione all'interno dei portafogli”
Gli investitori potrebbero avere sempre più bisogno di bilanciare la partecipazione alle opportunità di crescita guidate dall'IA con una più ampia diversificazione tra settori, regioni e capitalizzazioni di mercato
BNY Investments_ la crisi iraniana mette sotto pressione gli asset a rischio
La combinazione di valutazioni azionarie elevate, incertezza sulle implicazioni a lungo termine dell'IA, tensioni geopolitiche e sviluppi nella guerra in Medio Oriente, rafforza l'importanza di evitare un'eccessiva concentrazione all'interno dei portafogli. Lo sostiene, nell’Outlook di metà anno sui mercati azionari, Didier Van De Veire, CIO Fundamental Equities, DPAM, secondo cui per chi investe è sempre più necessario bilanciare la partecipazione alle opportunità di crescita guidate dall'IA con una più ampia diversificazione tra settori, regioni e capitalizzazioni di mercato.
MOMENTUM AI E CRESCITA ECONOMICA RESILIENTE
“Nel breve termine, il momentum dell'IA e una crescita economica resiliente dovrebbero continuare a sostenere i mercati azionari. Tuttavia le tensioni geopolitiche, il conflitto in Medio Oriente i cui sviluppi sono ancora incerti, e le valutazioni elevate non possono essere ignorati. Anche perché, gli shock esterni possono alterare rapidamente il sentiment degli investitori, in particolare quando i mercati incorporano già nei prezzi forti aspettative di crescita” spiega Van De Veire.
LA REAZIONE DEL MERCATO AL CONFLITTO IN IRAN
Finora, la reazione del mercato al conflitto in Iran ha seguito il modello storico che vede l’azionario che tende a stabilizzarsi abbastanza rapidamente e a ricollegarsi alle tendenze macroeconomiche e degli utili già in atto prima dell'inizio del conflitto. “Gli investitori hanno inizialmente optato per un posizionamento difensivo, mentre i prezzi dell'energia sono saliti per il timore di interruzioni delle forniture e di una più ampia instabilità nella regione. Ma non c’è stata nessuna una fase prolungata di panico o di riprezzamento disordinato degli asset” commenta il manager di DPAM.
COSA PUÒ CREARE UN CONTESTO PIU’ DIFFICILE PER GLI ASSET RISCHIOSI
Qualora i mercati energetici dovessero stabilizzarsi ulteriormente, è probabile che l'attenzione degli investitori torni a concentrarsi sulle aspettative di crescita, sul momentum degli utili e sul ciclo di investimenti in corso legato all'IA. Diverso il discorso se il conflitto dovesse protarsi o intensificarsi ulteriormente con uno shock energetico prolungato che avrebbe implicazioni più ampie sull'inflazione e sulla spesa dei consumatori. In un simile scenario, la volatilità del mercato rimarrebbe probabilmente elevata più a lungo creando un contesto più difficile per gli asset rischiosi.
COSA SOSTIENE IL SENTIMENT POSITIVO DEI MERCATI AZIONARI
A sostenere il sentiment positivo dei mercati azionari è il tema dell'IA che, al momento, sta superando gli effetti negativi associati al conflitto in Iran. Gli investitori continuano a vedere l'IA come una trasformazione economica in grado di rimodellare la produttività, la redditività e la leadership di mercato nei prossimi anni. Ma emergono due interrogativi. Il primo è quanto possa durare il ciclo di investimenti per le infrastrutture di IA. Gli investitori iniziano a chiedersi se i ritorni finali sugli investimenti giustificheranno la straordinaria portata della spesa in conto capitale attualmente in corso.
CHI BENEFICERA’ DEL VALORE ECONOMICO DELL’IA
La seconda domanda riguarda gli impatti dell'adozione dell'IA. Alcune aziende potrebbero beneficiare di significativi guadagni di efficienza e di una maggiore redditività, mentre altre potrebbero dover affrontare disruption o una crescente pressione competitiva. “Sebbene l'IA abbia il potenziale per sostenere una crescita della produttività più forte nell'economia globale, non è ancora chiaro chi beneficerà del valore economico creato da questi guadagni di produttività. E’ possibile che le forze competitive erodano gradualmente i profitti in eccesso a mano a mano che le funzionalità di IA diventeranno più ampiamente disponibili e standardizzate. Un'altra possibilità è che emergano forme di attività economica completamente nuove, creando ulteriori opportunità di crescita tra i settori” commenta Van De Veire.
POTENZIALE DI RENDIMENTO FUTURO INFERIORE
Nel frattempo molti settori e aree geografiche scambiano a livelli di valutazione storicamente elevati. Tuttavia, la sensazione è che finché il momentum degli utili rimarrà favorevole e gli investitori continueranno ad attribuire un valore elevato alla crescita futura, le valutazioni elevate potranno persistere per periodi prolungati. Resta il fatto che valutazioni più elevate implicano generalmente un potenziale di rendimento futuro inferiore.
L’IMPORTANZA DELLA DIVERSIFICAZIONE
“Ecco l'importanza della diversificazione e delle opportunità di valutazione relativa tra aree geografiche e stili di investimento. Le azioni europee e quelle dei mercati emergenti continuano a scambiare a livelli di valutazione inferiori rispetto al mercato statunitense. Le small cap, pur non essendo particolarmente economiche in termini assoluti, appaiono sempre più attraenti rispetto alle large cap dopo diversi anni di sotto-performance” conclude il CIO Fundamental Equities di DPAM.