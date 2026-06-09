DPAM: “Come evitare un'eccessiva concentrazione all'interno dei portafogli”

LA REAZIONE DEL MERCATO AL CONFLITTO IN IRAN

Finora, la reazione del mercato al conflitto in Iran ha seguito il modello storico che vede l’azionario che tende a stabilizzarsi abbastanza rapidamente e a ricollegarsi alle tendenze macroeconomiche e degli utili già in atto prima dell'inizio del conflitto. “Gli investitori hanno inizialmente optato per un posizionamento difensivo, mentre i prezzi dell'energia sono saliti per il timore di interruzioni delle forniture e di una più ampia instabilità nella regione. Ma non c’è stata nessuna una fase prolungata di panico o di riprezzamento disordinato degli asset” commenta il manager di DPAM.