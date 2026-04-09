Dai liquidity event nelle aziende di famiglia 346 miliardi da investire nell'economia reale italiana

IL VALORE STRATEGICO DEI LIQUIDITY EVENT DI IMPRESE FAMILIARI

“La volontà di aggiornare la prima ricerca realizzata nel 2023 in collaborazione con il Politecnico di Milano in ottica prospettica, punta a rimarcare l’importanza e il valore strategico che i liquidity event di imprese familiari hanno per l’ecosistema italiano, oltre che per i mercati finanziari” ha commentato Alessandra Losito, Equity Partner, Country Head di Pictet Wealth Management in Italia. In questo processo di trasformazione del tessuto economico imprenditoriale, il Wealth Management ricopre un ruolo chiave nel favorire una gestione strategica dei flussi di ricchezza generati dai liquidity event, supportando gli imprenditori e i loro eredi in un’allocazione ottimale delle risorse con l’obiettivo di proteggere e sviluppare il patrimonio tra generazioni, alimentando un circolo virtuoso di reinvestimento di tali risorse in nuovi progetti.