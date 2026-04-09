Dai liquidity event nelle aziende di famiglia 346 miliardi da investire nell'economia reale italiana
La ricerca Pictet Wealth Management – Politecnico di Milano stima oltre 3.900 nuove operazioni nel periodo 2026-2035 per un controvalore complessivo atteso pari a 346 miliardi
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I liquidity event, cioè le operazioni finanziarie che trasformano le quote di partecipazione in un'azienda (asset illiquido) in denaro liquido, dovrebbero fornire nei prossimi anni ingenti nuove risorse disponibili da reinvestire a sostegno dell’economia reale e dello sviluppo delle imprese italiane. A rivelarlo è la nuova ricerca dedicata ai “Liquidity event nelle aziende di famiglia italiane nei prossimi 10 anni (2026-2035)” realizzata da Pictet Wealth Management in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano. Le 68.000 imprese familiari italiane analizzate dovrebbero generare, nell’arco dei prossimi 10 anni, 3.908 nuove operazioni di liquidity event per un controvalore totale pari a 346 miliardi di euro.
IL VALORE STRATEGICO DEI LIQUIDITY EVENT DI IMPRESE FAMILIARI
“La volontà di aggiornare la prima ricerca realizzata nel 2023 in collaborazione con il Politecnico di Milano in ottica prospettica, punta a rimarcare l’importanza e il valore strategico che i liquidity event di imprese familiari hanno per l’ecosistema italiano, oltre che per i mercati finanziari” ha commentato Alessandra Losito, Equity Partner, Country Head di Pictet Wealth Management in Italia. In questo processo di trasformazione del tessuto economico imprenditoriale, il Wealth Management ricopre un ruolo chiave nel favorire una gestione strategica dei flussi di ricchezza generati dai liquidity event, supportando gli imprenditori e i loro eredi in un’allocazione ottimale delle risorse con l’obiettivo di proteggere e sviluppare il patrimonio tra generazioni, alimentando un circolo virtuoso di reinvestimento di tali risorse in nuovi progetti.
LA RICERCA DI PICTET WEALTH MANAGEMENT
La ricerca di Pictet WM si propone infatti di far emergere la crescente importanza e il potenziale impatto economico di queste operazioni. Gli imprenditori, dopo un importante evento di liquidità, tendono a restare protagonisti in vesti nuove riallocando le risorse in nuovi progetti e idee, generando così un circolo virtuoso per l’intero ecosistema economico del nostro Paese. In quest’ottica, l’algoritmo di Intelligenza Artificiale che combina tecniche di Machine Learning con l’analisi dello scenario macroeconomico utilizzato dalla nuova ricerca di Pictet WM, è stato indirizzato ad individuare le aziende potenzialmente interessate da un liquidity event nel prossimo decennio, considerando molteplici variabili sia in ambito macroeconomico, che settoriale e aziendale.
I FATTORI CHIAVE
Tra i fattori che risultano avere un’importanza relativa maggiore, rispetto all’andamento delle operazioni, vi sono gli indicatori macroeconomici. In particolare, crescita del PIL, livello dei tassi di interesse e rendimento dell’indice di borsa pesano insieme circa il 42% sul totale delle variabili considerate: si tratta di una conferma di come il mercato M&A delle aziende familiari in Italia risulti fortemente ciclico e sensibile alle condizioni generali di liquidità del sistema finanziario. Tra le variabili aziendali, invece, la dimensione emerge come fattore chiave, con attivi e ricavi insieme che pesano per circa il 20%. La governance, invece, offre un contributo del 6,7%: l’eta avanzata del vertice aziendale può, ad esempio, suggerire una maggiore propensione ad un ricambio generazionale attraverso un liquidity event.
PASSAGGIO GENERAZIONALE
A proposito di passaggio generazionale, resta un tema centrale nei processi di trasformazione a cui le imprese a conduzione familiare vanno incontro a seguito di un importante evento di liquidità che preveda la vendita totale o parziale della propria azienda. In quest’ottica sono due i trend estremamente interessanti legati all’entrata in campo delle nuove generazioni in un’ottica di coesistenza generazionale.
NUOVE RISORSE FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DEL PAESE
Da un lato spiccano i casi in cui i figli sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione dell’azienda di famiglia. Dall’altro, emergono casi in cui i figli sono coinvolti nelle decisioni di reinvestimento della liquidità generate da un liquidity event, facendosi portavoce di nuove preferenze sia in termini di settori che di tipologia di investimenti. Tutto questo per affermare che i liquidity event rappresentano un momento di trasformazione aziendale e di passaggio di testimone tra generazioni, dispiegando nel sistema economico nuove risorse fondamentali per lo sviluppo del Paese.