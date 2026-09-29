Crisi energia, spread Btp-Bund oltre quota 100 su Borsa Italiana

Lo spread italiano "buca" la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su Borsa italiana, che danno un picco del differenziale di rendimento a 100,17. Su Bloomberg lo spread segna 99 punti base. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani e che investono ancora di più la Francia, il cui differenziale sul bund è a 119. Il Btp decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre tre anni.