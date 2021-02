Crisi del trasporto aereo, "a rischio 50mila posti di lavoro, 15mila solo in Lombardia"

Quella del trasporto aereo rischia di essere "la crisi non di una singola azienda, ma di un intero sistema". Ne è convinto il segretario generale della Fit Cisl Lombardia, Giovanni Abimelech, secondo il quale il sistema "se non adeguatamente aiutato, rischia di implodere su se stesso, generando una vera e propria ecatombe occupazionale anche in Lombardia".

Proprio nella Regione, tra diretti e indiretti il settore conta infatti "circa 15mila addetti", di cui "la quasi totalità è già stata coinvolta dagli ammortizzatori sociali". Secondo il sindacalista "la crisi, purtroppo, è ben lungi dall'essere risolta e gli esperti individuano la data del 2024 come riferimento indicativo affinché possa esserci una ripresa 'compiuta' del settore".

Nel frattempo, però, "si misurano gli effetti del Covid-19 sul trasporto aereo in Lombardia, dal -88% di passeggeri trasportati a Malpensa, al -63% di traffico merci a Linate". Numeri "rilevanti" secondo Abimelech, in quanto "la Lombardia rappresenta oltre il 20% sul totale dei passeggeri trasportati in Italia e il 40% del trasporto cargo nazionale".

E in questo momento, sottolinea il segretario generale della Fit-Cisl lombarda, "non solo le compagnie aeree vivono la più grave crisi dall'inizio della storia del volo, ma le stesse società che gestiscono gli aeroporti vivono un momento drammatico. Sea a Malpensa e Linate, Sacbo a Orio al Serio sono aziende che prima del Covid-19 avevano un bilancio in salute, oggi guardano con preoccupazione al futuro prossimo".

Preoccupazioni che il settore, con una manifestazione organizzata contemporaneamente a Roma e a Milano, ha portato giovedì mattina all'attenzione del governo, chiedendo interventi (da investimenti ad ammortizzatori sociali adeguati) per garantire i 50mila posti di lavoro che a livello nazionale sono "a rischio immediato": secondo Ivan Viglietti, segretario nazionale Uiltrasporti, "un settore strategico come quello del trasporto aereo oggi è raso al suolo".