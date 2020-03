Coronavirus, S&P: "Contrazione Pil accentuata in Italia" 

"Una contrazione del Pil è possibile per l'Eurozona nel primo trimestre, e sarà particolarmente pronunciata in Italia, dove il contagio del coronavirus ha preso piede". Lo scrive l'agenzia di rating Standard & Poor's in un rapporto che dimezza allo 0,5% la stima di crescita per l'Eurozona nel 2020. S&P si aspetta una ripresa "fragile" nel secondo trimestre e prevede un imminente taglio dei tassi da parte della Bce.

