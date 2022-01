Cina, Banca centrale taglia ancora il prime rate al 3,80%

-afp

La Banca centrale cinese (Pboc) ha limato di altri 10 punti base, dopo i 5 di dicembre, il Loan prime rate (Lpr), tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla clientela migliore e un riferimento per i tassi applicati agli altri prestiti. L'Lpr a un anno, si legge in una nota, passa dal 3,80% al 3,70%, mentre quello a 5 anni scende dal 4,65% al 4,60%, in quello che è il primo intervento da aprile 2020.