Cina, +2,5% inflazione ad aprile: sale ai massimi da ottobre

L'inflazione in Cina ha registrato ad aprile un rialzo del 2,5% annuo, in linea con le attese degli analisti e in rialzo rispetto al 2,3% di marzo. Si tratta, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, dei livelli più alti da ottobre del 2018. Su base mensile, la crescita è invece dello 0,1%, in linea con le stime di mercato, rappresentando una netta inversione di tendenza sulla contrazione dello 0,4% di marzo.