Borsa, Shanghai crolla dopo entrata in vigore dei dazi Usa: -0,43%

Le Borse cinesi tornano agli scambi dopo la pausa di metà seduta precipitando in territorio negativo in pochi secondi a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi dazi americani. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,43% (a fronte del +1,50% di metà seduta) e scende a 2.838,64 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,69% (era a +1,82%), a quota 1.500,35.