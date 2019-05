Borsa, Piazza Affari chiude in lieve calo: Ftse Mib a -0,07%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib perde lo 0,07% a 21.203 punti. Segno più invece per gli altri principali listini europei: Francoforte guadagna lo 0,72% a 12.179 punti, Parigi avanza dello 0,40% a 5.417 punti, mentre Londra sale dello 0,15% a 7.271 punti. Chiude a 265,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano al 2,61% sul mercato secondario.