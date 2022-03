Auto: a febbraio -22,56% immatricolazioni sul 2021, Stellantis -29,2%

Sono 110.869 le auto vendute in Italia a febbraio, il 22,56% in meno dello stesso mese del 2021.

Da inizio anno le immatricolazioni sono 218.716, in calo del 21,1% sull'analisi periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti. Nel dettaglio, Stellantis ha immatricolato a febbraio in Italia 41.859 auto, il 29,2% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è pari al 37,8% a fronte del 41,3%.