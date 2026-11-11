Aumento dei tassi: perché Capital Group invita a guardare oltre la volatilità di breve periodo

FOCUS SULLA CORRELAZIONE TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI

Infine, il tasso d’inflazione, pur elevato, resta al di sotto dei livelli ai quali storicamente la correlazione tra azioni e obbligazioni è aumentata bruscamente. “Dal 1990 a oggi, un’inflazione significativamente più elevata, superiore al 4%, ha coinciso con correlazioni più alte tra azioni e obbligazioni. Secondo la nostra valutazione, i prezzi al consumo potrebbero rimanere vischiosi sugli attuali livelli elevati, ma è improbabile che accelerino in modo significativo” conclude l’Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group.