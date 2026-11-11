Aumento dei tassi: perché Capital Group invita a guardare oltre la volatilità di breve periodo
In un commento Flavio Carpenzano, Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia, spiega come gestire il timore verso i tassi in rialzo e come cogliere le opportunità che questi possono offrire agli investitori obbligazionari
bce banca centrale europea
L’aumento dei prezzi dell’energia, le dinamiche dell’offerta, l’aumento dei rendimenti obbligazionari a livello globale, una rivalutazione delle prospettive di crescita e un orientamento più restrittivo da parte della Federal Reserve (Fed). Sono i principali fattori che hanno spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari nel 2026. Tuttavia, secondo Flavio Carpenzano, Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group, si tratta di una dinamica diversa nel suo complesso da quanto avvenuto nel 2022.
PERCHE’ EVITARE IL MARKET TIMING
“E’ importante restare investiti durante le fasi di volatilità dei mercati perché cercare di fare market timing può essere pericoloso. I movimenti dei mercati sono rapidi e spesso inattesi. Più che il rumore di fondo quotidiano legato alle oscillazioni dei tassi d’interesse, vale la pena concentrarsi sull’opportunità di asset allocation su un orizzonte di medio termine” sottolinea il manager. Infatti, se non si possono escludere rendimenti più elevati nel breve termine azzeccando il momento giusto, restare investiti, evitando di sbagliare i tempi di entrata e uscita, si è storicamente dimostrato un approccio migliore. “I rendimenti attuali incorporano già rialzi consistenti dei tassi da parte della Fed. Livelli di partenza come questi consentono agli investitori di percepire potenzialmente un reddito significativo e offrono un interessante potenziale di rendimento nel tempo, anche se i tassi non dovessero scendere” specifica Carpenzano.
SITUAZIONE DIVERSA DAL 2022
Il quale guarda anche alle condizioni di partenza che rendono il potenziale impatto dei tassi di questa fase diverso dal 2022. Allora quando la Fed iniziò ad alzare i tassi in risposta a una forte impennata dell’inflazione, i rendimenti di partenza molto bassi offrivano un reddito esiguo per compensare il calo dei prezzi. Inoltre l’inflazione core non sta registrando un’impennata come nel 2022 mentre le aspettative dei prezzi al consumo sono rimaste in gran parte ben ancorate. Parte del rialzo dei rendimenti statunitensi è dovuta anche alla consistente offerta derivante dalle emissioni degli hyperscaler dell’intelligenza artificiale, e all’aumento dei rendimenti a livello globale in aree come Regno Unito, Europa e Giappone. ”Per un ulteriore contraccolpo ai prezzi delle obbligazioni sarebbe necessario un tasso sui Fed Funds verso il 5%, al momento non previsto. Inoltre, grazie ai rendimenti di partenza più elevati, esiste un cuscinetto significativo contro gli effetti negativi sui prezzi dei bond” spiega il manager di Capital Group.
IL RENDIMENTO DEI TREASURY A 10 ANNI VERSO IL PIL NOMINALE
Il quale segnala, come secondo aspetto da valutare, il rendimento dei Treasury a 10 anni che si sta già avvicinando gradualmente al PIL nominale previsto: una dinamica, che storicamente ha rappresentato un tetto per i tassi. Carpenzano prosegue la sua analisi ricordando l’importanza di considerare come un ulteriore rialzo dei tassi possa migliorare il rapporto rischio-rendimento dell’esposizione alla duration. “Rendimenti iniziali più elevati possono aumentare l’attrattiva di avere sensibilità ai tassi d’interesse nei portafogli. Non solo i livelli di reddito sono più alti, ma i rendimenti dovrebbero anche salire successivamente in misura significativa per compensare l’impatto negativo sui prezzi derivante dal rialzo dei tassi e portare i rendimenti totali in territorio negativo” argomenta il manager di Capital Group.
AMPIO SPAZIO DI TAGLI DEI TASSI PER LA FED
Storicamente la Fed ha tagliato i tassi d’interesse in misura significativa, per contribuire ad attenuare condizioni economiche avverse. L’attuale contesto di rendimenti più elevati implica un maggiore spazio per i tagli della Fed: esiste quindi un maggiore potenziale di diversificazione attraverso i guadagni di prezzo. “Alla luce dello spazio di cui dispone la Fed per tagliare i tassi, la duration potrebbe rivelarsi preziosa in caso di shock della crescita o di altri contesti economici avversi, in particolare se le aspettative del mercato sui rialzi dovessero concretizzarsi” puntualizza Carpenzano.
FOCUS SULLA CORRELAZIONE TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI
Infine, il tasso d’inflazione, pur elevato, resta al di sotto dei livelli ai quali storicamente la correlazione tra azioni e obbligazioni è aumentata bruscamente. “Dal 1990 a oggi, un’inflazione significativamente più elevata, superiore al 4%, ha coinciso con correlazioni più alte tra azioni e obbligazioni. Secondo la nostra valutazione, i prezzi al consumo potrebbero rimanere vischiosi sugli attuali livelli elevati, ma è improbabile che accelerino in modo significativo” conclude l’Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group.