ArcelorMittal, Patuanelli: "Non è con scudo che si risolve il problema"

Per risolvere il caso dell'ex Ilva "non si può partire con lo scudo, non è così che facciamo restare Mittal". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. "Se si tratta di introdurre elementi di chiarezza applicativa di alcune norme che traggono origine dall'articolo 51 del codice penale (quello sulla non puniblità), credo che un ragionamento lo si possa fare, ma certamente prima dovrà essere fatto dalle forze politiche al loro interno".