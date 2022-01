Covid, Altems: in un mese spesa ricoveri di 140 milioni per mancato vaccino

IPA

In 30 giorni le mancate vaccinazioni anti-Covid, sia per ciclo completo sia per booster, sono costate oltre 140 milioni di euro in ricoveri. E' il dato che emerge dall'analisi dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. Precisamente l'impatto economico sul servizio sanitario nazionale ammonta a 143,3 milioni di euro nel periodo tra il 19 novembre 2021 e il 19 dicembre 2021.