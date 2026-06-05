Acqua, risorsa strategica ma anche vincolo per la crescita economica

PER GLI INVESTITORI SI IMPONGONO SCELTE

Il tema è molto importante per gli investitori, come sempre con rischi e opportunità. La scarsità d’acqua sta diventando un vincolo alla crescita, creando rischi operativi e reputazionali. Le aziende che investono in tecnologie di riciclo, desalinizzazione e gestione strategica dell’acqua avranno vantaggi competitivi, e la differenza tra società proattive e passive si rifletterà nelle performance di mercato, con impatti sui rendimenti.