Acqua, risorsa strategica ma anche vincolo per la crescita economica
Morgan Stanley Investments Management sottolinea che la scarsità idrica pone limiti allo sviluppo delle aziende, con impatti ambientali, sociali e anche di reputazione
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L'acqua è spesso considerata una risorsa pubblica e gratuita, ma ha invece un costo che ricade sulle aziende in termini di processi di trattamento, permessi sempre più severi, e rischi operativi. Una falsa percezione di abbondanza ha guidato molti investimenti in efficienza energetica, logistica, sviluppo dell’innovazione e della tecnologia, ignorando il problema della scarsità crescente. In molte regioni del mondo, infatti, l'acqua sta diventando un vincolo alla crescita, con rischi di crisi per siccità, fallimenti infrastrutturali o domanda in eccesso come nell’industria mineraria o nei data center al servizio dell’IA.
STRESS CAUSATO DA ECCESSO DI PRELIEVO
Morgan Stanley Investment Management analizza l’impatto economico della crescente scarsità della risorsa in un commento di Eric Carlson e Jason Qi, che sottolineano la domanda globale di acqua in aumento, con alcune aree che superano il 40% di prelievo rispetto alla disponibilità, e altre oltre l’80%. Le principali zone a stress elevato includono i principali bacini fluviali come molte aree in Asia, Africa e Australia. Settori come minerario, semiconduttori, data center e infrastrutture energetiche sono altamente dipendenti dall’acqua e spesso operano in aree di forte stress.
I CONSUMI CRESCENTI DEI DATA CENTER
Crisi nell’approvvigionamento possono fermare produzioni, aumentare i costi e danneggiare la reputazione. I due esperti di Morgan Stanley IM sottolineano i consumi crescenti dei data center, i cui sistemi di raffreddamento si basano su sistemi evaporativi, in cui fino all'80% dell'acqua originale va persa. Investimenti in infrastrutture di desalinizzazione e riciclo sono strategie chiave per aumentare resilienza e migliorare la tolleranza sociale.
MIGLIORARE PRODUZIONE E REPUTAZIONE
Morgan Stanley IM cita esempi di gestione e innovazione, come quello di una compagnia mineraria in Cile, che ha investito oltre 2 miliardi di dollari in desalinizzazione, migliorando produzione e reputazione. I semiconduttori invece, a Taiwan come in Arizona, adottano sistemi di riciclo e riutilizzo non eliminano la dipendenza.
PER GLI INVESTITORI SI IMPONGONO SCELTE
Il tema è molto importante per gli investitori, come sempre con rischi e opportunità. La scarsità d’acqua sta diventando un vincolo alla crescita, creando rischi operativi e reputazionali. Le aziende che investono in tecnologie di riciclo, desalinizzazione e gestione strategica dell’acqua avranno vantaggi competitivi, e la differenza tra società proattive e passive si rifletterà nelle performance di mercato, con impatti sui rendimenti.