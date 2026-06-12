Aberdeen Investments: IPO SpaceX è banco di prova tra crescita, rischi e nodo governance

I NUMERI DI SPACEX

Come riporta l’analisi di Aberdeen Investments, SpaceX è già l’attore dominante nel settore dei lanci spaziali commerciali e della connettività satellitare. I numeri sono impressionanti. Secondo i documenti depositati, nel 2025 l’azienda ha generato circa 18,7 miliardi di dollari di ricavi, con Starlink, la rete internet satellitare globale dell’azienda, che ha rappresentato oltre il 60% dei ricavi e ha generato un utile operativo di oltre 4 miliardi di dollari.