Aberdeen Investments: “Dopo la tregua in Iran mercati pronti per rally guidato da Giappone e Corea”

RALLY GUIDATO DA GIAPPONE E COREA

Secondo l’esperto di Aberdeen Investments, l’attenzione tornerà a concentrarsi sui fondamentali a scapito della geopolitica: “Prevediamo che il rally sarà più forte nei mercati che sono stati colpiti più duramente dallo shock petrolifero e dall'aumento dell'avversione al rischio. I mercati azionari asiatici più importatori di petrolio, in particolare Corea, Taiwan e Giappone, dovrebbero registrare il rimbalzo più rapido”. Tuttavia, conclude Sharma-Ong, anche se il prezzo del petrolio si sgonfierà con il cessate il fuoco, difficilmente ci sarà un ritorno ai livelli pre-conflitto perché le interruzioni fisiche e logistiche non scompariranno dall’oggi al domani”.