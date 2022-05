A Roma la XIII Edizione del Premio Guido Carli: segui la diretta

A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, si svolge la XIII Edizione del Premio Guido Carli.

A essere premiati non saranno più soltanto economisti e imprenditori, come tradizione, ma il riconoscimento, una medaglia in bronzo del Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà assegnato anche a chi si è distinto nei settori più diversi: cinema, sport, moda, arte, diplomazia e solidarietà. La XIII edizione, dedicata a Massimo Dell'Omo , inviato di guerra e marito della Presidente Romana Liuzzo , è stata insignita della medaglia del Capo dello Stato. Segui la diretta: