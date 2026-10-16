A “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia” con Guidesi e Colla si parla di favorire la collaborazione tra territori

IL CONFRONTO TRA DUE TERRITORI

L’incontro ha messo a confronto anche due realtà economiche differenti ma complementari. Piacenza porta con sé un tessuto industriale fatto di imprese manifatturiere e Pmi, mentre Milano concentra una quota rilevante dell’ecosistema finanziario italiano, dagli investitori istituzionali alle banche d’affari fino agli operatori dei mercati dei capitali. Al tavolo erano attesi, tra gli altri, Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Stefano Lovati di Allianz Bank FA e Allianz Investitori SGR, oltre a Emanuele Vizzini, Maddalena Martini, Federico Ghizzoni e Michele Lucioni.“La centralizzazione è il nemico dello sviluppo economico”, ha spiegato l’assessore lombardo Guido Guidesi. “Cercare di collaborare e cercare di agire con le qualità che le aziende già possiedono, con filiere che si completano anche oltre i confini regionali”, diventa una delle sfide da vincere. “In pochi chilometri c’è tutto quello di cui c'è bisogno a livello di competitività”. Per Vincenzo Colla, lo scenario è inedito. “Dobbiamo abituarci a una nuova complessità perché è saltata la piattaforma della democrazia liberale”, ha aggiunto nel corso della tavola rotonda. “Quando l’inflazione va sopra il 2% diventa una tassa”. Ricordando poi come l’intelligenza artificiale debba essere utilizzata per far fronte alla diminuzione della forza lavoro, dovuta al progressivo invecchiamento della popolazione.