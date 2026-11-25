Verdi Off è sbarcato per una settimana a Los Angeles: il progetto socio-culturale e partecipativo della Fondazione Teatro Regio di Parma - che è giunto all’undicesima edizione che ha visto nel corso degli anni la partecipazione di oltre 20mila persone, più di 200 appuntamenti gratuiti e 1.130 artisti coinvolti - ha debuttato negli Stati Uniti domenica 15 novembre al Taglyan Complex, sul palco dell’Italian Excellence Gala & Awards. L’evento, la cena di gala annuale della Italy-America Chamber of Commerce West, secondo la Console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini ha visto crescere di oltre il 90% i propri iscritti negli ultimi anni: "La musica di Verdi e le tradizioni gastronomiche emiliane ci ricordano quanto il nostro patrimonio sia legato ai territori e continui a ispirare persone in tutto il mondo", ha sottolineato.