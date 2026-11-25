© Verdi Off
Verdi Off è sbarcato per una settimana a Los Angeles: il progetto socio-culturale e partecipativo della Fondazione Teatro Regio di Parma - che è giunto all’undicesima edizione che ha visto nel corso degli anni la partecipazione di oltre 20mila persone, più di 200 appuntamenti gratuiti e 1.130 artisti coinvolti - ha debuttato negli Stati Uniti domenica 15 novembre al Taglyan Complex, sul palco dell’Italian Excellence Gala & Awards. L’evento, la cena di gala annuale della Italy-America Chamber of Commerce West, secondo la Console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini ha visto crescere di oltre il 90% i propri iscritti negli ultimi anni: "La musica di Verdi e le tradizioni gastronomiche emiliane ci ricordano quanto il nostro patrimonio sia legato ai territori e continui a ispirare persone in tutto il mondo", ha sottolineato.
Verdi Off a Los Angeles
Nel ruolo di Presenting Partner, Verdi Off ha firmato per la prima volta il programma artistico della serata. Il giorno dopo, lunedì 16 novembre, l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ha ospitato l’evento inaugurale ufficiale della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promosso dal Consolato Generale d’Italia, con Verdi. Terra, Musica, Tavola: si è tratto di un racconto in quattro atti sul Verdi più intimo, tra musica, parole, immagini, videomapping e assaggi.
Il programma della settimana
E tanti altri sono stati gli appuntamenti della settimana: tra questi martedì 17 novembre, con A Taste of Verdi, lo chef Enrico Bergonzi ha affiancato i cuochi della Hollywood Food Coalition, onlus che offre ogni sera un pasto caldo a chi ne ha bisogno. E poi venerdì 20 Verdi Off After Dark ha portato il progetto nell’atelier dell’artista contemporaneo Fidia Falaschetti, nell’Arts District, per una cena riservata su invito del ciclo FEED YA. Infine il 21 e il 22 novembre le musiche verdiane hanno risuonato a sorpresa con i flashmob di Verdi Takes LA: sabato tra gli skateboarder di Venice Beach e sul molo di Santa Monica, domenica lungo la Hollywood Walk of Fame e al Lake Hollywood Park.
L’importanza dello sbarco a Los Angeles
“Con Verdi Off il Teatro Regio di Parma è stato tra i pionieri di una politica culturale che crea comunità. In questi anni abbiamo costruito un modello in cui la musica di Verdi diventa uno strumento di ingaggio sociale: entra nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi della fragilità e crea relazioni dove spesso mancano”, ha spiegato il Sovrintendente Luciano Messi. “Verdi non è soltanto uno dei più grandi compositori della storia della musica: è una voce che continua a parlarci, capace di unire generazioni e popoli diversi. Per questo essere a Los Angeles ha per noi un significato speciale: significa attraversare oceani e culture per condividere un patrimonio profondamente radicato nella nostra storia, ma capace di parlare un linguaggio universale, quello delle emozioni, della libertà, della dignità umana e della partecipazione”.