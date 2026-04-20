Premio Wondy, al Teatro Manzoni si raccontano storie di resilienza

Ci sono premi letterari che celebrano lo stile. E poi c'è il Premio Wondy, che ogni anno sceglie una strada più profonda: raccontare storie di cadute e risalite, di vite che si spezzano e trovano il modo di ricomporsi. Lunedì 20 aprile, al Teatro Manzoni, torna una delle serate più attese della stagione culturale milanese. Non solo una premiazione, ma un racconto fatto di parole, musica e impegno.