Morta in Alto Adige la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice dalla voce limpida e originale. Nel corso della sua lunga vita, tra l'altro, ha custodito e tramandato l'opera del padre Ezra Pound, del quale, poco più che quattordicenne, cominciò a tradurre le poesie, fino alla pubblicazione integrale dei 'Cantos' in italiano. Proprio nel segno di questo legame, lo scorso aprile il Ministero della Cultura ha acquisito al patrimonio dello Stato l'Archivio Mary de Rachewiltz e la Biblioteca Ezra Pound. Le carte autografe, la corrispondenza e i volumi da lei custoditi entreranno nel patrimonio della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia: un'eredità che, grazie a Mary, continuerà a vivere e a parlare alle generazioni future, e che presto sarà protagonista di una grande esposizione in Italia. A tutta la famiglia giungano la mia vicinanza e le mie condoglianze". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.