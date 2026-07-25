Morta in Alto Adige la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound

È morta in Alto Adige, dove viveva da tempo, la poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz. Aveva 101 anni ed era figlia di Ezra Pound e Olga Rudge.
Chi era
Mary de Rachewiltz crebbe a Gais. Fin dall'età di 14 anni il padre le affidò, come esercizio, alcune traduzioni di sue poesie e in seguito Mary tradusse con molto impegno alcune delle principali opere di Pound, pubblicando nel 1985 la traduzione integrale dei "Cantos" in italiano. Firmò, inoltre, importanti traduzioni italiane di poeti americani, come Robinson Jeffers, Edward Estlin Cummings, Ronald Duncan e Denise Levertov. Poetessa, è autrice di diverse raccolte, edite in Italia, negli Stati Uniti e altrove, e di un importante memoriale "Discrezioni. Storia di un'educazione" (1973).
Giuli: "Cordoglio per la scomparsa di Mary de Rachewiltz"
"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice dalla voce limpida e originale. Nel corso della sua lunga vita, tra l'altro, ha custodito e tramandato l'opera del padre Ezra Pound, del quale, poco più che quattordicenne, cominciò a tradurre le poesie, fino alla pubblicazione integrale dei 'Cantos' in italiano. Proprio nel segno di questo legame, lo scorso aprile il Ministero della Cultura ha acquisito al patrimonio dello Stato l'Archivio Mary de Rachewiltz e la Biblioteca Ezra Pound. Le carte autografe, la corrispondenza e i volumi da lei custoditi entreranno nel patrimonio della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia: un'eredità che, grazie a Mary, continuerà a vivere e a parlare alle generazioni future, e che presto sarà protagonista di una grande esposizione in Italia. A tutta la famiglia giungano la mia vicinanza e le mie condoglianze". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.